Ardahan’da feci kaza: 6 yaralı Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur A. idaresindeki 75 AH 001 plakalı otomobil, Ardahan-Kars karayolu sanayi yolu trafik uygulama noktası mevkisindeki yolda aniden dönüş yapan Kemal Y. idaresindeki 75 T 0900 plakalı ticari taksiye çarpmamak için aracın direksiyonunu kırdı. Uğur A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, akaryakıt istasyonundaki direğe çarparak durdu.

Kazada araçta bulunan sürücü Uğur A., Onur A. , Halil İbrahim A., Ali A., Bilge A. ve Jale A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla diğer araç sürücüsü Kemal Y. ise Ardahan-Hanak kara yolu üzerinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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