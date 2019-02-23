0553 313 94 23

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, eksi 20 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:43
Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, eksi 20 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören, Ardahan Valiliği önünde devam etti.


Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, atlı birliklerle birlikte halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların işgalden kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyerek, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile asil milletimizin birliği, dirliği ve huzuru için görev yaparken kandan ve candan masum halkların alın teri mallarından beslenen, emperyalist devletlerinin maşası, hain ve bölücü PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin, silahlı, bombalı saldırı eylemleriyle 15 Temmuz hain ve alçak kalkışmasında rahmete kavuşmuş ve şehadet şerbetini içmiş, yine Fırat Kalkanı, Afrin’de şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Ayrıca Ardahan’ın kurtuluşunda verilen mücadeleleri anlatan etkinlikleri yapmakta emeği olanları da teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı’na kadar mehteran ve atlı birliklerin eşliğine ’İşgalden Kurtuluşa’ şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dualar edildi.


Kutlamalar, akşam Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Kurtuluş Şöleni ile sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon Dernekleri’nden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü’ye tam destek
    1. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    2. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    3. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    4. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    5. Maçın ardından
    6. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    7. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    8. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    9. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    10. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    11. Antalya Bisiklet Turu
    12. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    13. Horlama neden olur, nasıl geçer?
    14. Parmağa sıkışan yüzük kesilerek..
    15. Nihat Çelik, Erciş Ziraat Odası..
    16. Beylikdüzü’ nde kar etkisini gösterdi
    17. İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK..
    18. Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ..
    19. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    20. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    21. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    22. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    23. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Latif Erdoğan'dan parti kuracağı iddia..
    26. Voleybol: Efeler Ligi
    27. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    28. 10 bin çivi, 3 bin 750 metre ip..
    29. Tokat’ta spor seferberliği
    30. Türkiye Görme Engelliler Judo..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu