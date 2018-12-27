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Ardahan'da eğitime kar engeli

27 Aralık 2018 Perşembe 18:42
Ardahan'da eğitime kar engeli

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:42
  1. Ardahan
  2. eğitime kar engeli

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