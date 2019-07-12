Ardahan’da dolu yağışı etkili oldu

Ardahan Çıldır ilçe merkezi ve köylerin bir kısmında etkili olan dolu yağışı araçlara ve ekili alanlara zarar verdi.

Dolu yağışı Çıldır ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı park halindeki araçların tavan kısımlarında çöküntülere sebep oldu. Ekili alanlarda da arpa ve özellikle buğday başaklarını etkileyen yağış büyük zarara sebep oldu.