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Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

06 Haziran 2019 Perşembe 16:00
Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Fevzi Yılmaz (55) idaresindeki 75 AJ 468 plakalı traktör, Alaçam Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz traktörün altında sıkıştı.

Kazayı görenler, jandarmanın yanı sıra 112 acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Fevzi Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:00
  1. Ardahan
  2. traktör

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