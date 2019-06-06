Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Fevzi Yılmaz (55) idaresindeki 75 AJ 468 plakalı traktör, Alaçam Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz traktörün altında sıkıştı. Kazayı görenler, jandarmanın yanı sıra 112 acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Fevzi Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.