0553 313 94 23

Ardahan’da camilerde şehitler için selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan’da da camilerde tekrar okundu.

16 Temmuz 2019 Salı 02:03
Ardahan’da camilerde şehitler için selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan’da da camilerde tekrar okundu.



İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tarihi Kongre binası önünden başlayan yürüyüşe, yüzlerce Ardahanlı katıldı.



Milli Egemenlik Parkı’na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde, Merkez Cami İmam Hatibi Güven Karakoyun, dua ettirdi. Ardından konuşan Vali Mustafa Masatlı, Türk milletinin tarih boyunca asla bağımsızlığından ödün vermediğini vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Türklerin devlet kurma ve yaşatma geleneğini özümsemiş yüce milletimiz yüz yıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, ülkemizi parçalamak, sömürge yapmak ve milletimizi bölmek ve rengini şehit kanının kırmızısından alan, bayrağımızı bu semalardan indirmek için 15 Temmuz 2016’da küresel yamyam güçler ile içimizdeki iş birlikçi FETÖ’cü hainler alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması Türkiye Cumhuriyetimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaç ediniyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi, Demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte, silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri, bu haşhaşiler devletin parasıyla alınan silahları milletin adamı olan Cumhurbaşkanımıza, milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı köşküne, milletin Meclisine, devletin güvenlik kurumları ile birlikte bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, ezanımıza, devlet büyüklerimize, devlet kurumlarımıza ve hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, milletimizin tıpkı Çanakkale’de ve kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi kahramanca bir duruş sergilenmesiyle püskürtülmüştür" dedi.



Vali Masatlı’nın konuşmasının ardından saatler gece 00.13’ü gösterdiğinde Ardahan’daki camilerde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi aynı anda yeniden yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 02:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    2. Ardahan’da camilerde şehitler için..
    3. Çeşme’de Demokrasi ve Milli Birlik..
    4. Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemiz, kendi..
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Muş’ta “Demokrasi ve Milli Birlik..
    7. Dışişleri Bakanlığı:"AB'nin aldığı..
    8. Balıkesir’de 15 Temmuz nöbetinde..
    9. Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    10. Başkan Aydoğdu’dan 15 Temmuz mesajı
    11. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    12. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    13. Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    14. Mide ekşimesi neden olur? Mide..
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    16. Osmaneli 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    17. Aydın'da kar maskeli soygun güvenlik..
    18. Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. Sivasspor'un Bolu kampı
    20. Yemen'deki taraflar arasındaki..
    21. Beyaz kıyafetten leke nasıl çıkar?..
    22. Karaman, 15 Temmuz için tek yürek oldu
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    24. 850 siteyi erişime kapatan Türk..
    25. Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
    26. Kırklareli’de binler "Milli Birlik..
    27. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    28. 15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında..
    29. Wimbledon 2019 finalist kim oldu?..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?