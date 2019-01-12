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Ardahan'da bulunan yaralı kurt tedavi altına alındı

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:58
Ardahan'da bulunan yaralı kurt tedavi altına alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan-Yalnızçam kara yolu yayla mevkinde seyir halinde olan sürücüler, yol kenarında yaralı bir kurt fark etti.

Sürücüler, yaralı kurdun tedavi edilmesi için durumu, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.

Bölgeye gelen görevliler, kurdun, araçların çarpması sonucu arka bacaklarında kırık olduğunu tespit etti.

Kurt, tedavi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:58
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