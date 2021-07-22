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Korona Virüs Ardahan'da bir köye karantina
Korona Virüs

Ardahan'da bir köye karantina

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:52:00 -
Ardahan'da bir köye karantina

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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