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Korona Virüs Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Korona Virüs

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, vaka artışı nedeniyle karantina uygulaması başlatılarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 21:38:00 -
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balçeşme köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara kapatıldı

Kararın ardından giriş ve çıkışları kapatılan köyde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

 

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