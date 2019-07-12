Ardahan'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi Çıldır ilçesindeki Akçakale Yarımadası ile Çıldır ve Lavaş göllerinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası ile Çıldır ve Lavaş gölleri "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası Doğal Sit Alanı ile Çıldır ve Lavaş göllerinin potansiyel doğal sit alanları kapsamına giren alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi. Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

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