Ardahan’da Acil Afet Durum Planı toplantısı yapıldı

Afet ve Acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Acil Afet Durum Planı Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü ve Şube Müdürleri, İl Sağlık Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı, “Afet olayları toplumun bütün alanlarını, ortaya çıkınca bütün bireyleri, kurumları ilgilendiren bir durumdur. İlimizde ve Ülkemizde ortaya çıkacak deprem, sel, yangın ve bu gibi olumsuz afet durumlarında kamu kurumları olarak birbirimizle koordineli bir şekilde çalışmamız gerekli. Ülkemiz her alanda geliştiği gibi afet ve acil durum olaylarına müdahale alanında geçmişle kıyaslama yaptığımızda, makine, teçhizat, bilinçli eğitimli ve teknik personel olarak daha da gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Bizlerde ilimiz ve çevre illerimizde ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumda kamu kurumları ve yetkilileri olarak olayların çözümü ve müdahalesi için her zaman hazır durumda olmalıyız” dedi.

Toplantıda Afet ve Acil Durum personeli tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) ile ilgili sunum yapıldı.