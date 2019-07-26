Ardahan’da 2019 yılı 3. dönem koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, başkanlığında, 2019 yılı üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Vali Mustafa Masatlı, “İlimiz genelinde, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemimizin gerektirdiği 2023 hedefleri doğrultusunda, yatırımların planlanması, programlanması, ihalesinin yapımı ve bitirilmesi ile ilgili tüm hususlarda ve kaynakların verimli kullanılması konusuna harfiyen uyulmasını istiyoruz. İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak çalışmaların hızlıca tamamlanması önemlidir. Üzerine sorumluluk düşen herkes bu konularda duyarlı olursa işlerimiz daha hızlı ve verimli yürüyecektir. Ayrıca, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları birlikte değerlendirip çözüme yönelik iradeyi göstermenizi, bu konuda özverili bir çalışma dönemi geçirmenizi, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik her tür katkının ve çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda da şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

2019 yılının üçüncü toplantısında daha çok geçen dönemin değerlendirileceğini ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların ele alınacağını aktaran Vali Masatlı, il genelinde 22 kuruluşa ait toplam 156 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 30 milyon 171 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 707 milyon 549 bin Türk Lirası harcandığını belirten Vali Masatlı, 2019 yılında ayrılan ödenek tutarının 305 milyon 774 bin Türk Lirası olduğunu, dönem sonuna kadar da 117 milyon 809 bin Türk Lirası harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Masatlı, ayrıca, 22 kuruluşa ait toplam 156 projeden ise devam eden projelerin 82, başlanamayan projelerin 24, biten projelerin 40, ihale aşamasında ki projelerin ise 10 adet olduğunu, bu projelerin ’3’ünün turizm, 7’sinin enerji, 10’unun sağlık, 12’sinin eğitim, 29’unun ulaştırma, 34’ünün tarım ve 61’inin de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

İl Koordinasyon Toplantısı İl Yatırım Sistemi (İLYAS) üzerinden de takip edildi.

Vali Masatlı’nın konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.