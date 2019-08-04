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Ardahan’da 2 çöp kamyonu ve 465 konteynır teslimi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ardahan’a bağlı köylerde hizmet vermesi için gönderilen iki çöp kamyonu ve 465 çöp konteynırı, ValiMustafa Masatlı’nın katıldığı tören ile Merkez ve Çıldır Özel İdarelerine teslim edildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:30
Ardahan’da 2 çöp kamyonu ve 465 konteynır teslimi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ardahan’a bağlı köylerde hizmet vermesi için gönderilen iki çöp kamyonu ve 465 çöp konteynırı, ValiMustafa Masatlı’nın katıldığı tören ile Merkez ve Çıldır Özel İdarelerine teslim edildi.


Kamyon ve konteynırların teslim edilmesi dolayısıyla Özel İdarenin Destek Hizmetleri Kampüsünde tören düzenlendi.


Törende konuşan Vali Masatlı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ziyareti sırasında çöp kamyonu ve konteynır sözü aldıklarını belirtti.


Kamyonların birisinin merkez ilçeye bağlı köylerde diğerinin de Çıldır ilçesine bağlı köylere hizmet vereceğini belirten Vali Masatlı, “Bugün 2 çöp kamyonu ve 465 çöp konteynırını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu dünya yüzeyinde yaşadığımız 5 bin 576 kilometrekare bize miras değildir. Burası bize emanettir. Atalarımız nasıl ki temiz, saf, kahramanca canını vererek bu coğrafyayı bize teslim ettiyse, bizlerde burayı daha yaşanabilir, hayatın devam ettirebilir şekilde tutmalıyız. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta hatırlattığı gibi, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Biz insanı yaşatmak için, insanın sağlıklı bir çevrede büyümesi, yaşaması için bu çevreye dikkat etmemiz gerekiyor. Buralar, cennetten bir köşe. Biz bu coğrafyaya ne kadar iyi bakabilirsek, bu coğrafyayı ne kadar iyi koruyup, kollayabilirsek, o ölçüde gelecek nesillerimize emanet bırakmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Başkanlığında ki Hükümetimizin, son yıllarda katı atık toplama, arıtmalar, çöp kamyonları, çöp konteynırları gibi çevreyle ilgili çok önemli çalışmaları oldu, bu çalışmalar halen daha devam ediyor. Bu çalışmalarda ki amaç çevre kirliliğini minimize etmek, çevrede her şeyi kendi kendine yeniden dönüşebilir hale getirmektir. Biz de bu anlamda ilimizde çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi ise çocuklarımız da o bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kamyonlarımızı da bugün teslim ediyoruz. Birisi Çıldır ilçemizde hizmet verecek, diğer kamyonumuzu da ilimizde görevlendireceğiz. Bizleri çevreyle ilgili duyarlılığa sevk eden, ülkemizin yaşanabilir bir çevre için mücadele eden başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre Bakanlığımıza ve özellikle sıfır atık projesiyle tüm dünya kamuoyunda da ilgi uyandıran ve örnek alınan Cumhurbaşkanımızın Saygıdeğer Eşi, Emine Erdoğan Hanımefendiye de teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.


Vali Masatlı’nın konuşmasının ardından çöp kamyonları ve konteynırlar hizmete alındı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:30
  1. doğa

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