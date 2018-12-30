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"Ardahan'a gösterilen gayret Van'a da gösterilecek"

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez:"Ardahan'a nasıl hizmet ettiysek, Van için de aynı gayret ve çabanın içinde olacağız"

30 Aralık 2018 Pazar 20:38
"Ardahan'a gösterilen gayret Van'a da gösterilecek"

ARDAHAN (AA) - Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, "Ardahan'a nasıl hizmet ettiysek, Van için de aynı gayret ve çabanın içinde olacağız." dedi.

Veda programları kapsamında Ardahan'da görevli basın mensuplarıyla tarihi Kongre binasında bir araya gelen Bilmez, Ardahan'dan son derece memnun ayrıldığını söyledi.

Yaklaşık 18 ayı Ardahan'da dolu dolu geçirdiklerine işaret eden Vali Bilmez, "Ardahan'ın sıkıntısını da sorununu da sevdik. Bu şekilde çalıştık. Bu açıdan gönül rahatlığı ile ayrılıyorum. Daha önce de görev yaptığım hiçbir yerde vede yemeği, veda programı düzenlemedim, çünkü ayrıldığım yerlerden bağımı koparmadım. Ardahan'dan ayrılıyorum ancak burası ile irtibatlı olacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Bilmez, Ardahan'ın en büyük sorununun göç olduğunu, bunun durması gerektiğini ifade etti.

Ardahan'ın Karadeniz'e açılan Ardahan-Artvin kara yolu üzerinde yapılması planlanan Sahara Tüneli'nin temelinin kendi döneminde atılmasını çok istediğini kaydeden Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'ın ulaşımda çok ciddi yatırımlar aldığını, almaya devam ettiğini vurguladı.

Vali Bilmez, Van'ı da Ardahan kadar yakından bildiğini belirterek, "Daha öne Van'da yaklaşık 4 yıl görev yaptım. Şükürler olsun yabancı olduğum, bilmediğim bir yer değil. Dolayısıyla Van'a da katkımız olacak. Ardahan'a nasıl hizmet ettiysek, Van için de aynı gayret ve çabanın içinde olacağız. Çünkü Van ile irtibatımı kesmemiştim. Hala görüştüğüm insanlar var orada." şeklinde konuştu.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da Bilmez'in Ardahan için güzel çalışmalar yaptığını, özellikle eğitim için yaptığı çalışmaların bilindiğini ifade ederek, bu nedenle Ardahanlı olarak kendisinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:38
  1. Ardahan
  2. Mehmet Emin Bilmez
  3. vali
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