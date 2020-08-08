Ardahan'a bağlı Dirsekkaya köyünde koronavirüs paniği! "Süre duruma göre uzatılabilir"
Ardahan'da bir köyde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği ve köyde 7 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü, Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alındı.
Dirsekkaya köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği belirtildi. Köyün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında tutulacağı 7 günlük sürenin duruma göre uzatılabileceği belirtilirken, köyde filyasyon çalışmalarının da başlatıldığı açıklandı.
"Karantina uzayabilir"
Ardahan Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 7 gün süreyle köy giriş ve çıkışları kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Durumun seyrine göre karantina uzatılabilir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan köyün giriş ve çıkışlarının jandarma ekiplerince kontrol altına alındığı aktarıldı.