  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Ardahan'a bağlı Dirsekkaya köyünde koronavirüs paniği! "Süre duruma göre uzatılabilir"

Ardahan'da bir köyde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği ve köyde 7 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:24:00 - 2020-08-08 15:24:45
Ardahan'a bağlı Dirsekkaya köyünde koronavirüs paniği! "Süre duruma göre uzatılabilir"

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü, Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alındı.

Dirsekkaya köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği belirtildi. Köyün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında tutulacağı 7 günlük sürenin duruma göre uzatılabileceği belirtilirken, köyde filyasyon çalışmalarının da başlatıldığı açıklandı.

"Karantina uzayabilir"

Ardahan Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 7 gün süreyle köy giriş ve çıkışları kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Durumun seyrine göre karantina uzatılabilir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan köyün giriş ve çıkışlarının jandarma ekiplerince kontrol altına alındığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret..
Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır
Ekonomi

Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı. Hükümete sözde 10 maddelik öneri sunan Babacan, "Bunları ..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı