0553 313 94 23

Ardahan Üniversitesi’nde görkemli mezuniyet töreni

Ardahan Üniversitesi 9.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Ardahan Üniversitesi’nde görkemli mezuniyet töreni

Ardahan Üniversitesi 9. Dönem Mezunları, düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.


Ardahan 80. Yıl Şehir Stadyumu’nda dün akşam gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkan Vekili Enver Güngör, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. ŞakirAydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Bilent Akar, diğer protokol üyeleri, daire başkanları, Üniversitenin akademik- idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı.


Mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrencileri tebrik ettikten sonra ailelerine seslenerek şunları söyledi: “Sizler bizlere ve Ardahan’a güvenerek en değerli varlıklarınız olan çocuklarını emanet ettiniz. Çocuklarınızı gurur ve mutluluk içinde sizlere teslim ediyoruz. Türkiye’nin en genç üniversitesinde okuyan ve Türkiye’nin en temiz şehri olan Ardahan’da ikamet eden kıymetli öğrencilerimizin bugün gurur günü. Hayatınızın bu yeni döneminde başarılı olacağınıza ve önemli işlere imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Ardahan Üniversitesi için yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin bu coşkulu töreni görünce yersiz olduğunu hepimiz görmekteyiz. Geçen yıl 1215 olan kontenjan sayımızı bu sene 1765’e çıkarttık. 2’si yüksek lisans olmak üzere 20 bölüme bu yıl ilk kez öğrenci alınacak. İnşallah daha fazla sayıda gencimiz ve özellikle Ardahanlı gençlerimiz üniversite eğitimi alacak. Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı’nı kurma aşamasında sona gelindi. İnşallah yeni dönemde, ihtiyacı olan öğrencilerimize vakfımız aracılığıyla değerli iş insanlarımız katkılarıyla burs imkânı sağlayacağız. Siz değerli öğrencilerimizi ve çok kıymetli ailelerini bir kez daha kutluyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi: “Bu güzel ve anlamlı günde hepimiz heyecanlı ve gururluyuz. Üniversite eğitimini tamamlayan siz kıymetli evlatlarımızın ülkemiz için hayırlı işler yapacağına olan güvenimiz tamdır. Bu güzel şehirde okuduğunuz için çok şanslısınız. Ardahan’ı lütfen unutmayın, şehrin kalkınması ve gelişmesi için projeler üretin. Sizleri teker teker yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.”


Konuşmaların ardından Üniversiteden birincilikle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı. Ardından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan derece ile mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Belge takdiminden sonra havai fişek gösterisi eşliğinde öğrenciler kep fırlattı. Mezun öğrenciler, günün hatırasını yaşatmak için aileleri, hocaları ve arkadaşlarıyla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.


Tören, Grup Zamanla Alışırsın ve Çağlayan Sucu’nun verdiği konserle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası Seramik Eserler Sergisi”
    1. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    2. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    3. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Terör..
    4. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    5. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    6. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    7. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    8. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    9. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    10. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    11. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    13. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    14. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    15. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    16. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    17. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    18. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    19. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    20. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı