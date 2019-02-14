Ardahan Üniversitesinde, buz pisti açıldı

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülte Binası önünde kurulan buz pistinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Mermer, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Havva Vanlı, akademisyenlerden Uluslararası Buz Hokeyi Hakemi Öğr. Gör. Murat Aygün, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılış dolayısıyla yapılan buz hokeyi karşılamasını, ‘pak’a ilk vuruşu yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber başlattı. Açılışın ardından, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bakımını üstlendiği buz hokeyi minik takımı sporcuları bir gösteri maçı sundu. Buz hokeyi minik takımı sporcuları ve antrenörler, gösteri maçı sonrası Rektör Biber’i makamında ziyaret etti. Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Biber, konuklarına çanta ve hediye paketi takdim etti.

Üniversite öğrencileri, akademik-idari personel ile vatandaşların yararlanabileceği pus pistinin, Nisan ayına kadar hizmete açık olacağı bilgisi verildi. Buz pateni, kask ve dizliklerin üniversitenin yetkili birimleri tarafından ücretsiz olarak temin edileceği ifade edildi.