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‘Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri’ açılış töreniyle başladı

“Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri” etkinliği bugün görkemli bir açılışla başladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:16
‘Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri’ açılış töreniyle başladı

“Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri” etkinliği bugün görkemli bir açılışla başladı.


ARÜ Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, Ardahan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Sonkaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire başkanları, okul müdürleri, rehber öğretmenler, lise son sınıf öğrencileri, Üniversitenin akademik-idari personeli ve basın mensupları katıldı.


Üniversiteyi, Ardahan ili ve ilçelerinde öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerine tanıtmak, fiziki ve akademik altyapısı, bölümleri ile ilgili bir vermek için düzenlenen tanıtım günlerine katılım yoğun olarak gerçekleşti.


Açılış öncesi Kafkas Oyunları dans gösterisi sergilendi. Daha sonra açılış konuşmasına geçildi.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Biber, tüm katılımcılara teşekkür ve şükranlarını sunmasının ardından şunları kaydetti: “Üniversitemiz tarihinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir tanıtım günleri etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ardahan Üniversitesi olarak siz değerli lise öğrencilerini doğru bir şekilde bilgilendirmek, yol göstermek için bu etkinliği düzenledik. Dört gün sürecek etkinlik boyunca; tüm fakültelere, yüksekokullarına ve bölümlere ilişkin her türlü bilgiye, deneyimli öğretim elemanlarımız eşliğinde sahip olacaksınız. YKS’ye(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girmeden önce Üniversitemiz hakkında fikir edinmenize yardımcı olacağız. Bu şehrin evlatları olarak, modern kampüsüyle ve bilgi birikimiyle birçok üniversiteyi geride bırakan Ardahan Üniversitesi’ni tercih etmeniz, şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Göç sorununu ortadan kaldırmak için büyük uğraşlar veren Üniversitemiz bu doğrultuda birçok proje üretmektedir. Geleceğimizin teminatı siz değerli öğrencilere, YKS sonrası Sürekli Eğitim Merkezimizde rehberlik hizmeti vererek doğru adımı atmanıza vesile olmak, Üniversitemizin birer ferdi olarak görmek için buradayız. Katılım sağlayan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.


Belediye Başkanı Faruk Demir Ardahan Üniversitesi’nin Ardahan için büyük bir değer olduğuna dikkat çekerek, bu doğrultuda şehir ile üniversitenin bütünleşmesi ve kaynaşması için Rektörümüzle birlikte ortak projeler gerçekleştirileceklerini açıkladı.


Konuşmaların sona ermesiyle birlikte protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.


Üniversitenin stantlarını dolaşan misafirler ve öğrenciler akademisyenlerden bilgi edindi.


Ardından misafirlere Üniversite yemekhanesinde yemek ikram edildi. 18 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek olan, “Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri” etkinliği kapsamında Ardahan ili ve ilçelerinde bulunan 24 liseden yaklaşık iki bine yakın lise son sınıf öğrencisini misafir edilmiş olacak.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:16
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