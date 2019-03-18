Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı18 Mart 2019 Pazartesi 09:53
Kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı dün kapanan Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Karayolları ekipleri, dün akşam saatlerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkinde karla mücadele çalışması yürüttü.
Bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmanın ardından kara yolu ulaşıma açıldı.
Kara yolunda yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.
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