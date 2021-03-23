Ardahan Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Ardahan sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisinde "Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir Gecesi'nin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. “buyurmuştur. Bu rahmet ve mağfiret ayına hemen kavuşmak isteyen Müslümanlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve Diyanet imsak vakitleri merak etmektedir. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Ardahan İmsakiyesi 2021