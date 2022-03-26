  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye
Oruç

Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye

İmsakiye diyanet 2022 | Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Pek çok kişi ise yaşadığı il ve ilçelerin imsakiyelerini araştırmaya başladı. Peki, Ardahan ilk iftar saat kaçta/

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:51:00 -
Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye

Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi imsakiyeleri araştırmaya başladı. Peki, Ardahan’da ilk iftar saat kaçta? Ardahan’da ilk iftar 18.41’de yapılacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye

 

Seyahat sırasında yolculuk yapan kişi orucunu bozarsa ne gerekir?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay