Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye
İmsakiye diyanet 2022 | Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Pek çok kişi ise yaşadığı il ve ilçelerin imsakiyelerini araştırmaya başladı. Peki, Ardahan ilk iftar saat kaçta/
Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi imsakiyeleri araştırmaya başladı. Peki, Ardahan’da ilk iftar saat kaçta? Ardahan’da ilk iftar 18.41’de yapılacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.
Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye
Seyahat sırasında yolculuk yapan kişi orucunu bozarsa ne gerekir?
Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.