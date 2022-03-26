Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi imsakiyeleri araştırmaya başladı. Peki, Ardahan’da ilk iftar saat kaçta? Ardahan’da ilk iftar 18.41’de yapılacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

Ardahan iftar sahur vakitleri | 2022 Ardahan imsakiye

Seyahat sırasında yolculuk yapan kişi orucunu bozarsa ne gerekir?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.