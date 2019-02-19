0553 313 94 23

Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç karda kayboldu

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti.

19 Şubat 2019 Salı 13:06
Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç karda kayboldu

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti. 368 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte onlarca araç karda kayboldu.


Ardahan il genelinde kar ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle 368 civarında köy yolu ulaşıma kapandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Ardahan-Göle karayolunda karda kaybolan araçlardaki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi yaşadıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Ardahan-Göle karayolu yayla mevkinde kara saplanan onlarca araç Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarında aralıksız karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun çalışmanın ardından söz konusu yollarda trafik akışı yeniden normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mozart’ın eserini duyan çöpünü çıkartıyor
    1. Mozart’ın eserini duyan çöpünü..
    2. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    3. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    4. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    5. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    6. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    8. Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden..
    9. Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Terörist itiraf etti: “Gökyüzüne..
    12. Üniversite Cami inşaatı devam ediyor
    13. Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    14. Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi
    15. Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her..
    16. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    17. Perakende sektörünün iki önemli..
    18. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    19. Bursaspor taraftarının istifa..
    20. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    21. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    22. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    23. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    24. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    25. Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6..
    26. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    27. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    28. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    29. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    30. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü