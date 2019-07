Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür Merkezi açılışı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, merkeze Bağlı Beşiktaş köyünde yapımı tamamlanan Taziye Evi olarak ta kullanılacak çok amaçlı kültür evinin açılış programına katıldı.

Köy derneğinin girişimleri ve Valiliğimizin de desteğiyle yapımı tamamlanan kültür merkezinin açılışında konuşan Vali Masatlı, birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaparak, “Bin yıldır atalarımız bu serhat topraklarda bir arada yaşamış, bu cennet vatan uğrunda her türlü mücadeleyi vermiş buralara sahip olmuştur. Bugün bizim neslimizde bin yıldır bir takım sıkıntılar yaşamasına rağmen, içte ve dışta düşmanlarımız olmasına rağmen kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Türkiyemiz her bakımdan çok gelişmekte, kalkınmakta ve değişmektedir. Dünyada ve bölgesinde önemli bir güçtür. Bugün ülkemiz dünyanın 17’nci büyük ekonomisidir. Bu ülkemizin geldiği noktadır. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde el ele vererek, gönül gönüle vererek hayatımızı, yaşam koşullarımızı daha iyi yapacağız. Bizler de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkilileri olarak her türlü gayreti, çabayı sizler için harcayacağız. Bütün imkanlarımızı kullanacağız ve vatandaşlarımızda bizlere olduğunca yardımcı olacak ve huzurlu bir şekilde bu coğrafyada yaşam sürmeye devam edeceğiz” dedi.

Köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerden de bahseden Vali Masatlı, “Köylerimizin ihtiyaçları var ve çalışıyoruz. Suyuyla, yoluyla, elektriğiyle her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Ben Beşiktaş köyüne daha önce de gelmiştim. Hatta bu kültür merkezinin inşaatına katkıda bulunmuştuk. Tabi Beşiktaş köyümüze yakışır bir bina olmuş. Burada ki insanlarımızın coşkusunu, heyecanını, güler yüzünü görünce mutlu oluyoruz. Bu kültür merkezinin, burada yaşayan köy halkına, dışarıdan bu köyümüze gelen vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Masatlı, beraberindekilerle birlikte kültür merkezinin açılış kurdelesini keserek, açılışı gerçekleştirdi.