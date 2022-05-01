Ardahan bayram namazı saat kaçta?
2 Mayıs Pazartesi sabahı Ardahan'da bayram namazı kılacak olanlar 'Bayram namazı saati' konusunu araştırıyor. Peki, Ardahan'da yarın bayram namazı saat kaçta?
Mübarek ramazan ayı bayramla birlikte şevval ayına bıraktı. Bu mübarek günde camilere gidecek olanlar ise 'Bayram namazı kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Ardahan bayram namazı saat kaçta?
Ardahan Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat05.39'da kılınacak.
Çıldır bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ardahan Çıldır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Damal bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ardahan Damal'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.38'de kılınacak.
Göle bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ardahan Göle'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.
Hanak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ardahan Hanak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.38'de kılınacak.
Posof bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ardahan Posof'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.38'de kılınacak.