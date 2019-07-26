0553 313 94 23

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz:

"S-400'ün aktif kullanımının Nisan ayına denk gelmesi halinde ABD yönetiminin kongrede sözde Ermeni soykırımını kabul edebileceğini düşünüyorum"

26 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz:

TBMM(AA) - Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "S-400'ün aktif kullanımının Nisan ayına denk gelmesi halinde ABD yönetiminin kongrede sözde Ermeni soykırımını kabul edebileceğini düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında S-400 konusundaki sürecin dikkatli şekilde götürülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin, Türkiye'nin S-400'leri aktif kullanmamasını istediğini, devreye adamlarını soktuğunu, aktif kullanılmaması halinde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yapılabileceğini belirttiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, montaj ve eğitim evrelerinin ardından S- 400'lerin aktif kullanımının Nisan 2020'de olacağını söylediğini belirten Yılmaz, kullanım için neden bu kadar uzun bir süre verildiğini anlamadığını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin özellikle sözde Ermeni soykırımı konusunda başında boza pişirildiğini, bu konunun her yıl 24 Nisan'da ABD kongresine geldiğini, Türkiye'ye adeta şantaj uygulandığını, sözde soykırımın geçirilmesi tehdidinde bulunulduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400'ün aktif kullanılması Nisan ayına denk gelmesi halinde ABD yönetiminin kongrede sözde Ermeni soykırımını kabul edebileceğini düşünüyorum. Bu tarih doğru bir tarih değildir. Niye bu kadar bekliyorsunuz? Tepkileri, Nisan 2020'ye giden süreç içinde yatıştırmak ve gündemi değiştirmek önemli. Nisanda, aktif kullanılacak dediğiniz anda ABD yönetiminin bu tarihte kongreye sözde Ermeni soykırımını getirip kabul etmesi güçlü bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. Cumhurbaşkanının niye bu tarihi açıkladığını bilmiyorum ama kritik bir tarih. Bu tarihin öne çekilmesi lazım. Madem Türkiye göğüs gerdi, S-400'ü aldı, aktif kullanımını bu yıl içinde devreye sokması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı F 35'lerle ilgili, 'Bunu vermezseniz başka yerlere döneriz' diyor. Niye başka yerlere dönüyoruz? Türkiye'nin eline çok önemli bir fırsat geçmiştir. Türkiye, kendi savunma sanayisini, kendi teknolojik altyapısını yenileyebilir."

Yılmaz, güvenli bölge konusunda başından beri ABD'nin ayak oyunlarını bildiklerini vurgulayarak, "Türkiye, güvenli bölgeyi daha ABD, PKK'yı himaye etmeden önce pekala yapabilirdi." dedi.

Türkiye'nin bu konuda çok dikkatli adım atması gerektiğini, Rusya, İran ve Suriye'deki yönetimi mutlaka sürece dahil etmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Tek başınıza güvenli bölgeyi kontrol edemiyorsanız, sizin etmenize izin vermiyorlarsa, siz de o bölgede tek başına adım atamıyorsanız o zaman B seçeneği olan Suriye askeriyle birlikte Türkiye sınırından geçip, Fırat'ın doğusuna, Türkiye'nin hemen sınırının 15-20 kilometre altına yerleştirebilmektir. Kimse Suriye askerine itiraz edemez çünkü bugün hala parçalansa bile kağıt üzerinde Suriye var, herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor. Kobani için peşmergeler geçirilip yapıldıysa şimdi pekala Suriye askeri, Türkiye'den, sınırdan geçirilip Fırat'ın doğusuna, Türkiye ile ortak devriye konusu gündeme gelebilir. Buna ABD itiraz eder diyorsanız ABD her şeye itiraz ediyor. Ama bunun destekçesi İran, Rusya, Araplar ve diğer unsurlar çıkar. " değerlendirmesinde bulundu.

Erbil'de Başkonsolosluk çalışanına yönelik alçak saldırının öcünün alındığını kaydeden Yılmaz, "Böyle alçak saldırılar yapanların serbest dolaşmaları zaten bizi yaralardı. Bu operasyonu yapanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:35
  1. ABD
  2. Basın Toplantısı
  3. güvenli bölge
  4. Öztürk Yılmaz
  5. S-400
  6. TBMM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sessizliklerini raketle bozdular
    1. Sessizliklerini raketle bozdular
    2. Makine sektöründe üniversite-sanayi..
    3. Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra..
    4. Endonezya'da yanardağ patlaması
    5. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    6. 'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma..
    7. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    8. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    9. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    10. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    11. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    12. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    13. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    14. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    15. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    16. Adana Ticaret Borsası
    17. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    18. Fındık taban fiyatının açıklanması
    19. Eski belediye başkanını silahla..
    20. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!