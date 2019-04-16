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Seçim 2019 Sayfası

Ardahan AK Parti’de istifa

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar görevinden istifa etti.

16 Nisan 2019 Salı 23:07
Ardahan AK Parti’de istifa

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar görevinden istifa etti.


Avşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünde yürütmüş olduğum Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü görevimden, 2014 yılında geri dönüş hakkım saklı kalmak koşulu ile işlerimiz nedeniyle istifa etmemin hemen ardından, AK Parti üyesi oldum ve akabinde il başkan yardımcısı olarak başladığım siyasi kulvarda, Merkez İlçe Başkanlığına getirildim. Referandum, genel seçim ve son olarak yerel seçimlerde aktif görev alarak partime elimden geldiğince gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalıştım. Gördüğüm lüzum üzerine aktif ilçe başkanlığından bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum" dedi.


"Ardahan ve Ardahanlı sevgimi her daim her düşünceden üstün tuttum ve tutmaya devam edeceğim" diyen Avşar, "İlçe başkanlığı görevimi bırakıyorum ama her daim partimin destekçisi ve savunucusu olacağımdan, gönlümün partimden yana olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yürütmüş olduğum görev sürecince beraber görev aldığımız her bir fert benim için değerlidir ve her vakit kapımda gönlümde dostlarıma açıktır. Zaman zaman siyasetin çetin rüzgarıyla eğer kalp kırmışsam haklarını helal etmelerini dilerim. Parti içerisinde her daim destek olan başta Merkez İlçe Teşkilatımdaki arkadaşlarıma ve partimiz diğer teşkilatlarındaki mensuplarımıza ayrıca farklı düşünce ve partilerden birçok dost arkadaş ve akrabalarımın süreç içerisinde verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Ardahan benim sevdam, benim çocukluğum, benim gençliğim, benim yaşam alanım, bu memlekette taş üstüne taş koyan herkese destek oldum, minnettar kaldım, umuyorum ki şehrimiz çok daha güzel noktalara gelir" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:07
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