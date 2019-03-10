0553 313 94 23

Arda Turan'dan Şenol Güneş açıklaması!

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına getirilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 17:25
Arda Turan'dan Şenol Güneş açıklaması!

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe maçının ardından Milli Takım'daki yeni dönem ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş'in göreve gelmesini değerlendiren Arda; "Şenol hoca çok değerli bir insan. İyi bir teknik direktör. Hayırlı olsun. Çok sevindik. Türk futbolunda iyi bir hoca. Ben her zaman Milli Takım'a hazırım. Gel derler giderim, git derler giderim" sözlerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:25
  1. Arda Turan
  2. Medipol Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şile, Alaçatı gibi olabilir"
    1. "Şile, Alaçatı gibi olabilir"
    2. Bakan Dönmez: ”Hedefimiz ürettiğimiz..
    3. Kıran: "Ünye’mizdeki Japon Anıtı..
    4. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    5. Başkan Erdoğan İskenderun'da konuşuyor
    6. Açık bahçe kapısından çıkan..
    7. Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay..
    8. "Önümüzdeki seçimler bu hesabı..
    9. Atakum’da çirkin yapıya izin yok
    10. Bahçeli resti çekti: Hodri meydan
    11. İnegöl jandarmadan kumar operasyonu
    12. AK Parti'nin Mersin mitingi
    13. Sanat Sokağı canlanacak
    14. Parlak, esnaflardan destek istedi
    15. Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti,..
    16. 5 bin kişi ve yakını için sağlık..
    17. Kayyum Çiçekli: “Bizim elimiz hizmet..
    18. Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4..
    19. Zeybekci: "Karanlıkta anlaşma yaptılar"
    20. "Türkiye yeni bir şahlanışın,..
    21. TFF 2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe:..
    22. Şırnak'ta PKK'nın 6 yaşam alanı imha..
    23. Avustralya'da "Türk Charlie Ryan"..
    24. Orman yangınında bir kişi öldü
    25. Voleybol: Efeler Ligi
    26. Otomobile çarpan elektrikli bisikletin..
    27. Çukurova Basketbol, ligdeki ilk..
    28. Alman başkan Türkiye'ye onun için..
    29. Asker eğlencesindeki kavga büyüdü,..
    30. Eski sevgilinin kundaklamak istediği..
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru