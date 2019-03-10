Arda Turan'dan Şenol Güneş açıklaması! Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına getirilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe maçının ardından Milli Takım'daki yeni dönem ile ilgili konuştu. Şenol Güneş'in göreve gelmesini değerlendiren Arda; "Şenol hoca çok değerli bir insan. İyi bir teknik direktör. Hayırlı olsun. Çok sevindik. Türk futbolunda iyi bir hoca. Ben her zaman Milli Takım'a hazırım. Gel derler giderim, git derler giderim" sözlerini kullandı.

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