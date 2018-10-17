Arda ve Berkay mahkemede yüzleşecek Arda Turan ne zaman hakim karşısına çıkacak?

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavga olayını son dakika gelişmesi yaşandı.Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Peki Arda Turan ve Berkay ne zaman yargılanacak? Arda ve Berkay'ın mahkemesi ne zaman başlıyor?

Arda ve Berkay’ın duruşma tarihi belli oldu. Taraflar ilk kez 30 Ocak 2019’da hakim karşısına çıkacak. Mahkeme sürpriz tanığında dinlenmesini istedi. Sürpriz tanığa kağıt gönderip o gün duruşmada olmasını istedi. Arda ve Berkay 30 Ocak'ta mahkemede yüzleşecek. Öte yandan Arda Turan'ın takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Arda Turan için istenen ceza belli oldu!