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Arda Turan'ın cezası belli oldu!

Medipol Başakşehir, Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelen Arda Turan'ın cezasını belirledi.

16 Ekim 2018 Salı 14:27
Arda Turan'ın cezası belli oldu!

Medipol Başakşehir, Berkay Şahin'in burnun kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye ruhtsatsız silahla giderek ateş açan Arda Turan'ın cezasını açıkladı.

Medipol Başakşehir, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga eden Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Kulüp ayrıca, Arda'nın profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:27
  1. Arda Turan
  2. Başakşehir

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