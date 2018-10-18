Arda Turan FETÖ'den gözaltına mı alınacak?

Başakşehirspor oyuncusu Arda Turan’a şarkıcı Berkay kavgasından sonrasında 12,5 yıl hapsi istendi. Turan’ın kulübü ise oyuncuya 2.5 milyon lira para cezası kesti. Ancak Arda Turan’da bir şok da İstanbul Başsavcılığından geldi. Savcılık Arda Turan’a FETÖ’nün futbol ayağından soruşturma başlattı.

FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın "FETÖ terör örgütüne üye olmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.

Ömer Çatkıç tahliye edildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hakim karşısına çıkmıştı. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın savunmasının alınmasını ve samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine, diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar vermişti. Heyet, tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetmişti.