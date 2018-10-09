THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Arda Turan'dan Başakşehir'e güzel haber!

Geçen sezon oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart görerek 10 maç ceza alan Arda Turan, cezasını tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

09 Ekim 2018 Salı 17:34
Arda Turan'dan Başakşehir'e güzel haber!

Arda Turan, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde 20 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında görev yapabilecek.

Abdullah Avcı'nın Arda'nın uzun süredir oynamaması nedeniyle oyuncuya ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor. 

Arda Turan, Sivasspor maçından kart gördükten sonra geçen sezon Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında, bu sezon ise Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında görev yapmamıştı. 

Bu süreçte sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşen Arda’nın da milli arayı çok iyi değerlendirip hazır bir şekilde dönmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:34
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. SÜPER LİG
  9. Arda Turan
  10. Abdullah Avcı
  11. Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel ile Abbas arasında kritik görüşme!
    1. Merkel ile Abbas arasında kritik..
    2. Belediye işçisinden 48 gündür haber yok
    3. Arda Turan'dan Başakşehir'e güzel haber!
    4. Mahalleli yayladayken evlerini soydular
    5. Avrupa ülkesinden flaş açıklama: Savaş..
    6. Haşerelerle mücadele için..
    7. Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk..
    8. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:..
    9. Terörist İsrail Batı Şeria'da iki..
    10. Bencillik kötü bir alışkanlık
    11. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    12. ABD'de istifa depremi!
    13. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    14. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    15. İngilizlerden Cenk bombası!
    16. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    17. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    18. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    19. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    20. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?