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Arda Turan hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı!

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bursaspor eski teknik direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:42
Arda Turan hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı!

Ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın “FETÖ terör örgütüne üye olmak”,“Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Bağlantıları inceleniyor

Futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor. 
 
Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.
 
Başakşehirli futbolcu Arda’nın, şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de 2.5 milyon lira ceza kesmişti.

(Vatan)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:42
  1. Futbol
  2. Arda Turan
  3. emre belezoğlu
  4. Okan Buruk
  5. Bülent Korkmaz

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