0553 313 94 23

Arda Turan tutuklandı mı? Arda Turan-Berkay kavgasında son dakika gelişmesi!

Arda Turan şarkıcı Berkay kavgasında son dakika gelişmesi yaşandı. Berkay Şahin'in avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi. Arda Turan önceki gün Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne gidip ifade vermişti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:31
Arda Turan tutuklandı mı? Arda Turan-Berkay kavgasında son dakika gelişmesi!

Arda Turan şarkıcı Berkay kavgasında son dakika gelişmesi yaşandı. Berkay Şahin'in avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında, Arda Turan'ın beyanının alınması için ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gitmişti. İfadesine başvurulan Turan, daha sonra emniyetten ayrılmıştı.


Arda Turan Başakşehir'den kovulacak mı? Barcelona'ya Arda Turan çağrısı

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:31
  1. İstanbul
  2. arda turan
  3. berkay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    1. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    2. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    3. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    4. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    5. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    6. Almanya'da rehine krizi!
    7. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    8. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    9. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    10. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    11. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    12. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    13. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    14. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    15. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    16. Bu işbirliği dijital zekâ için
    17. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    18. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    19. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    20. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?