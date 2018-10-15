Arda Turan tutuklandı mı? Arda Turan-Berkay kavgasında son dakika gelişmesi!

Arda Turan şarkıcı Berkay kavgasında son dakika gelişmesi yaşandı. Berkay Şahin'in avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında, Arda Turan'ın beyanının alınması için ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gitmişti. İfadesine başvurulan Turan, daha sonra emniyetten ayrılmıştı.



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