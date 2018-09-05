Arda Turan piyasada dibe çakıldı! Değeri yüzde 85 düştü

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu başında piyasa değeri düşen futbolcular dikkat çekiyor. Özellikle 30 yaşını geçmiş futbolcuların piyasa değerindeki düşüş oldukça çarpıcı. Listenin başında Başakşehir'den Arda Turan var. 2. sırada ise Fenerbahçe'den Roberto Soldado!

2017'DE 28 MİLYON EURO İKEN ŞİMDİ 4 MİLYON EURO

1 Ocak 2017'den bugüne piyasa değeri en büyük düşüş yaşayan futbolcu Arda Turan oldu. Transfermarkt verilerine göre 1 Ocak 2017'de 28 milyon euro değerindeki Arda, bugün sadece 4 milyon euro değerinde. Arda'nın %85.7'lik değer kaybı onu listenin başına çıkarıyor. Arda tam 24 milyon euroluk düşüş yaşadı.

İKİNCİ SIRADA SOLDADO VAR

Futbol Arena'nın haberine göre; Roberto Soldado'nun 1 Ocak 2017'de değeri 16 milyon euro iken bugün 2.5 milyon euroya düşmüş durumda. İspanyol golcü %84.4'lük düşüşle 2. sırada. Soldado tam 13.5 milyon euroluk kayıp yaşadı.

3. sıradaGökhan Töre var. 14 milyon euroluk değeri 3 milyon euroya düşen Töre, %78.6'lık düşüş yaşadı. Töre'nin değer kaybı tam 11 milyon euro.

4. sırada Fernando var. Fernando 16 milyon eurodan 5.750 milyon euroya düştü ve %64.1'lik düşüş yaşadı. Fernando'nun değer kaybı 10.250 milyon euro.

MUSLERA VE MEDEL DE DÜŞÜŞTE

5. sırada bir başka Galatasaraylı Muslera ve Medel bulunuyor. Muslera 14 milyon eurodan 6 milyon euroya düştü ve %57.1'lik değer kaybetti. Muslera'nın değer kaybı 8 milyon euro Şilili oyuncu ise 13 milyon eurodan 5 milyon euroya düştü ve %61.5'luk değer kaybetti. Onun da değer kaybı 8 milyon euro oldu

7. sırada 10 milyon eurodan 2.5 milyon euroya düşen Mehmet Topal var. 7.5 milyon euroluk değer kaybeden Mehmet Topal'ın %75'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor.

8. 9. ve 10 sırada üç isim birden bulunuyor. Bursaspor'un kiraladığı Diafra Sakho 12 milyon eurodan 5 milyon euroya düştü ve 7 milyon euroluk değer kaybetti. Slimani 25 milyon eurodan 18 milyon euroya düşerken, Lens de 11 milyon eurodan 4 milyon euroya düştü ve üç oyuncu da 7 milyon euroluk değer kaybetti.