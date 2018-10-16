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Arda Turan krizi İspanya medyasında

Futbolcu Arda ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan taciz krizi İspanya basınında geniş yer aldı.

16 Ekim 2018 Salı 16:35
Arda Turan krizi İspanya medyasında

Başakşehir’in Barcelona’dan kiraladığı futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında, Arda Turan’ın 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşine tacizde bulunduğu gerekçesi ile başlayan kriz İspanya basınında geniş yer aldı. İspanyol basın kuruluşları yaşananlar üzerinden Turan’a ağır eleştirilerde bulundu. 

"Arda Turan’ın drifti, bir şarkıcının burnunu kırdı, silah çekti" 

İspanya’nın günlük gazetelerinden El Pais, Arda Turan krizini, “Arda Turan’ın drifti, bir şarkıcının burnunu kırdı ve sonra silah çekti” şeklinde yayınladı. Konu hakkında yapılan çeşitli açıklamalara yer veren gazete olayın tüm detaylarını aktarırken, yaşanan kavganın Arda Turan’ın ilk vakası olmadığını belirtti. 

"Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze" 

Bir diğer İspanyol basın kuruluşu olan El Mundo ise EFE Ajansı’na dayandırdığı haberini, “Bir gece kulübünde saldırıda bulunan Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze” başlığı ile servis etti. El Mundo, Arda Turan’ın 12 ila 15 yıl arasında hapis suçu ile yüz yüze olduğunu belirterek, yaşanan kavgadan sonra Turan’ın şarkıcı Berkay’ı hastaneye kadar takip edip ona silahla ateş ettiğini aktardı. 

"Arda’nın durdurulamaz düşüşü" 

İspanya’da spor alanı özelinde haber yapan Sport kuruluşu ise olayları, “Arda’nın durdurulamaz düşüşü” ifadeleri ile aktardı. Sport yayınladığı yazıda, “Barcelona’nın son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı Arda Turan’dır” şeklinde değerlendirmede bulundu. Arda Turan’ın kavga anındaki görüntülerine de yer veren Sport, “Arda Turan’ın kişisel düşüşünün inkar edilemez ve korkunç kanıtları” ifadelerini kullandı. 

"Türkiye’deki skandalının görüntüleri ortaya çıktı" 

İspanya’nın bir diğer gazetesi olan Marca ise Arda Turan krizini, “Arda Turan’ın Türkiye’deki skandalının görüntüleri ortaya çıktı” başlığı ile taşıdı. Marca internet sitesinde Arda Turan’ın olay gecesi çekilen görüntülerine yer vererek, futbolcunun 12 buçuk yıl hapis cezası ile yargılanabileceğini yazdı. 

"Türkiye’deki Arda Turan’dan bir skandal daha, bir şarkıcıyı vurdu" 

İspanya’nın günlük yayın yapan spor gazetelerinden Diario AS ise Arda Turan haberi için, “Türkiye’deki Arda Turan’dan bir skandal daha, bir şarkıcıyı vurdu” başlığını seçti. Türk medyasını kaynak göstererek yapılan haberde yaşanan olay detaylandırılarak, Turan’ın gidişatının kötü olduğu vurgulandı. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:35
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