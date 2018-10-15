Arda Turan Başakşehir'den kovulacak mı? Barcelona'ya Arda Turan çağrısı

İspanyol basını, bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Türkiye'de yaptıklarını yakından takip ediyorlar. İspanyol yazarı Toni Frieros “Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı.” İfadelerini kullandı.

Arda Turan tutuklandı mı? Arda Turan-Berkay kavgasında son dakika gelişmesi!

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile arasında yaşanan kavgayı İspanyol basını da yakından takip ediyor. İspanyol Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Yazar Toni Frieros Arda Turan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Öyle bir duruma geldi ki, Barcelona onunla ne yapacağını bilemez haldeydi. Frieros şunları yazdı: “Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu. Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı. Türkiye'ye dönen Arda Turan, kariyerini yeniden yükseltmek yerine kendisini bir futbolcu olarak toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi çünkü bir 'emekçi' olmayı kabul etmiyordu artık ve veteran bir gazeteciye saldırıp, küfür etti. Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı.”