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Arda Turan, hakkında verilen yakalama kararının ardından emniyete gitti

Arda Turan-Berkay kavgasında, Turan’ın elindeki silahın ateş aldığı ortaya çıktı. Savcılık, futbolcunun yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Kasten yaralama ve silahlı tehditten soruşturma başlatan savcılık, Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç’ın ifadesinin alınmasını istedi. Savcılığın talimatı ardından Arda Turan ifade vermek için emniyete gitti.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:07
Arda Turan, hakkında verilen yakalama kararının ardından emniyete gitti

Salı gecesi Arda Turan ve Berkay Şahin arasında  tartışma sırasında, Turan’ın kafa attığı Berkay Şahin’in burnu kırıldı. Ünlü şarkıcı ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30’u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı. İddiaya göre ikili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi. Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Ne var ki tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.

SİLAH KAMERADA

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelip inceleme başlatan polislere silahtan çıkan mermi çekirdeği özel güvenlikçiler tarafından teslim edildi. Mermiye el konulurken, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntüler, Arda Turan’ın elinde silah olduğunu ortaya çıkardı. Polis Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Savcılık, “kasten yaralama ve silahlı tehdit”ten dosya açılması, Arda Turan’ın yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Ayrıca Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç’ın ifadelerinin alınmasını istedi. Özlem Şahin’in ifadesinde cinsel taciz suçlamasında bulunması halinde ayrıca talimat için savcılığa bilgi verilmesi de talep edildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:07
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