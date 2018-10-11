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Arda Turan gözaltına mı alınacak?

Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasındaki kavgada son dakika gelişmesi yaşandı. Arda Turan’ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılık önümüzdeki günlerde Arda Turan’ın ifadesi ne başvuracak.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:41
Arda Turan gözaltına mı alınacak?

Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasındaki kavgada son dakika gelişmesi yaşandı. Arda Turan’ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılık önümüzdeki günlerde Arda Turan’ın ifadesi ne başvuracak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Berkay’ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Arda Turan’ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi. Ünlü futbolcu Arda Turan’ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Berkay’ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde Arda Turan’ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi.

"Sana ne oluyor dedim kafayı koydum"

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan olayı şu sözlerle anlatmıştı: "O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum.”

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:41
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