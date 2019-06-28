Arda Ermut, Türk Hava Yolları yönetim kurulunda

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut, bu görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türk Hava Yolları’nın Olağan Genel Kurulu, şirketin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda Ağustos 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut, bu görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Ermut, 2015 - 2018 yılları arasında da Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmüştü. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yeniden konumlandırılmıştı.

Arda Ermut kimdir?

Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak göreve başladı. Kariyerine 2007 yılında Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda devam etti. Kurumda uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Ermut, kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında ise Başkanlığa yükseldi.

Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip uluslararası yatırımlar alanında en deneyimli bürokratlardan biri olan Ermut, kurumda görev aldığı 2007 yılından bu yana 150’den fazla orta ve büyük ölçekli uluslararası doğrudan yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında önemli pay sahibi olmuştur.Ermut, Yatırım Ajansı Başkanı olarak atandığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren arka arkaya meydana gelen terör saldırıları, Rusya ile yaşanan uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi yatırım ortamı açısından menfi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin yatırım çekmeye devam etmesinde önemli bir rol üstlendi. Menfur 15 Temmuz darbesinden sonra uluslararası arenada Türkiye’nin tanıtımına ilişkin çalışmalarını artırarak devam eden Arda Ermut, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenlerinin tazelenmesine önemli katkılar sağladı. Benzer şekilde küresel doğrudan yatırımların yüzde 13 düşüş kaydettiği ve Türk ekonomisinin döviz kurundaki dalgalanmalarla gündeme geldiği 2018 yılında, Ermut’un Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 13 artmasında önemli payı oldu. Bu yıl Ekonomist Dergisi’nin Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde iş dünyasının üst düzey yöneticilerinin oyları ile Yılın Bürokratı seçilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini yürüten Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu, Viyana Ekonomik Forumu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını da yürütmektedir. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile birlikte, Ermut 2015 yılından bu yana görev aldığı SunExpress Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.