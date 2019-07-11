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Ard arda yaşanan kazalar köylüyü çileden çıkardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Çömlekçi köyü mevkisinde ard arda kazaların yaşanması üzerine bölgeye hız engelleyici ve tedbirlerin alınması için çağrıda bulunuldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
Ard arda yaşanan kazalar köylüyü çileden çıkardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Çömlekçi köyü mevkisinde ard arda kazaların yaşanması üzerine bölgeye hız engelleyici ve tedbirlerin alınması için çağrıda bulunuldu.


İlçeye bağlı Çömlekçi köyü yolunda meydana gelen kazaların artış göstermesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı. En son 6 kişinin yaralandığı kazada insanlar mağdur olduğu ve tedavilerinin halen devam etmekte olduğu için bunun üzerine Çömlekçi Köyü’nün muhtarı Rahmi Köse Çaycuma Kaymakamlığı’na dilekçe verdi. Muhtar Köse özellikle Filyos bölgesinin yaz sezonunun açılması ile içkili mekanlarda ya da sahilde alkol alıp Çaycuma tarafına geçen bir çok aracın olduğunu ve bu nedenle kazaların daha çok olduğunu belirtti.


"Köyün içinden geçen Çaycuma-Filyos karayollunda/asfaltında hızın sınırlandırılması veya kontrolü" adı altında verdiği dilekçeyle sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. Muhtar Köse, çağrısında "Değerli köylülerimiz. Herkesin şikayetçi olduğu yol için ben ve Yaşar Arslan (Mühendis) aşağıdaki dilekçeyi ilgili makama iletmiş bulunmaktayız. Bu dilekçe ile devletten karayoluna hız engelleyici fiziki önlemler için başvuru yapılmıştır. Konuya herkesin destek vermesini ve sahip çıkmasını dileriz" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
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