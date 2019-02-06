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Arçelik'ten Sevgililer Günü için farklı hediye seçenekleri

Midi telve Türk Kahvesi makinesi ve multi şef profesyonel mutfak makinesi, sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
Arçelik'ten Sevgililer Günü için farklı hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Arçelik, tasarım ve şıklığıyla öne çıkan ürünleriyle Sevgililer Günü için farklı hediye alternatifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Sevgililer Günü konseptine uygun kırmızı renkleriyle öne çıkan ürünlerini, hediye arayışında olan ve sevgilisini özel hissettirmek isteyenlerle buluşturuyor.

Midi telve Türk Kahvesi makinesi ve multi şef profesyonel mutfak makinesi, sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

K 3400 kırmızı midi telve Türk kahvesi makinesi, Cooksense teknolojisiyle bol köpüklü kahveyi kolayca hazırlıyor. Dahili su deposu sayesinde kullanımı daha rahat bir hale getiren ürünle tek seferde 3 fincan kahve pişirilebiliyor. Ürün, 652 lira fiyatla müşterilere sunuluyor.

K 1292 kırmızı multi şef profesyonel mutfak makinesi de sevdiklerinin hayatını kolaylaştırmak isteyenler için pratik bir hediye seçeneği oluşturuyor. Zaman ayarlama özelliğiyle kolay bir kullanım sunan ürün, döküm gövdeye sahip. Kablo sarma özelliği bulunan makine, aksesuarlarıyla çok amaçlı bir kullanım sunuyor. Ürün, 2 bin 305 liraya satın alınabiliyor.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
  1. Arçelik
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