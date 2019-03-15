Arçelik'ten EBRD ile yaklaşık 1 milyar TL'lik kredi anlaşması

İSTANBUL (AA) - Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, Arçelik'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptıkları kredi anlaşmasına ilişkin, "EBRD’nin sağladığı kredi ile Eskişehir ve Çayırova tesislerimizde, enerji ve kaynak verimliliği daha yüksek ürünler geliştirmemize imkan verecek, inovasyon ve teknoloji gücümüzü daha da artıracak yatırımlar yapacağız." dedi.

Arçelik, Türkiye’deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımlarında ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere EBRD ile yaklaşık 1 milyar TL (150 milyon avro) tutarında kredi anlaşmasını imzaladı.

İmza töreninde konuşan Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şen, Arçelik olarak, 30 bin çalışanın, 8 ülkede 21 üretim tesisi ve 12 marka ile yaklaşık 150 ülkede küresel ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Anavatanımız olan Türkiye’de, fark yaratan ürünlerimiz ve teknolojilerimizle liderliğimizi sürdürüyoruz. Avrupa’da toplam satışlarda ikinci büyük beyaz eşya şirketi konumundayız. Bugün sürdürülebilir büyüme misyonumuz doğrultusunda ortak değerleri paylaştığımız dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından EBRD ile önemli bir ortaklığa imza atmanın gururunu yaşıyoruz. EBRD’nin finansman desteği, Türkiye’ye, sektörümüze ve Arçelik’e olan inancın bir göstergesidir. Gelişmiş üretim teknolojilerine, inovasyona yatırım yapmak ve daha enerji verimli ürünler geliştirmek her zaman önceliğimiz oldu."





- "Yatırımlarımız sürdürülebilirlik alanındaki çıtayı yükseltecek"





Şen, EBRD’nin sağladığı kredi ile Eskişehir ve Çayırova tesislerinde, enerji ve kaynak verimliliği daha yüksek ürünler geliştirmelerine imkan verecek, inovasyon ve teknoloji gücünü daha da artıracak yatırımlar yapacaklarını vurgulayarak, "Bu finansman ile gerçekleştireceğimiz yatırımlar sürdürülebilirlik alanındaki çıtayı yükseltecektir. Bu kredinin uzun vadeli TL cinsinden bir kaynak olması da yatırımlarımızı yerli para birimi cinsinden fonlamak açısından ayrıca önem taşıyor." diye konuştu.

Bu kredi anlaşmasıyla hedeflediklerinin, 2020 yılında özellikle Avrupa'da enerji verimliliği yüksek ürünler konusunda yeni bir geçiş yaşanacağını aktaran Şen, Arçelik'in de ürünleriyle bu geçişe hazır hale gelmesi için yatırım yapmaları gerektiğini, EBRD'nin bunun finansmanını üstlendiğini dile getirdi.

Şen, Arçelik'in büyüyen bir şirket olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimizin yüzde 70'i ihracat. Tüm ürünlerde büyümeye ihtiyacımız var. Türkiye'de 2018 yılında bizim sektörümüzün bir miktar küçüldüğünü gördük. 2017'de ÖTV indiriminden dolayı baz etkisi var. 2019 yılından itibaren sektörümüzün büyüme trendine gireceğini düşünüyoruz. Gelecekte şirketin kapasite ihtiyacı oluşacak. Daha fazla ürün üretmemiz gerekecek. Daha fazla ürün üretmek için daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. EBRD ile anlaşmamız, yaptığımız kredi anlaşmalarından birisi. Bu tip finansmanlara ihtiyaç duymaya devam edeceğiz. Arçelik'in borçluluk seviyesinin sağlıklı olduğunu görüyoruz. Özellikle döviz gelirlerimizin olması ve döviz konusunda çok açık pozisyon taşımıyor olmamız uluslararası piyasalar açısından bize olan güveni gösteriyor."





- "Arçelik’e finansman desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"





EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise Türkiye ve dünyada artık tüketicilerin, dayanıklı tüketim ürünlerinin akıllı, verimli ve sessiz olmasını beklediğini ifade ederek, "Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik standartları yüksek olan markaları desteklemek istiyor. Yenilikleriyle bu beklentiyi gerçeğe dönüştürmek için çalışan Arçelik’e finansman desteği sağlamaktan ve bu başarının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik,krediyle ürünlerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için Eskişehir buzdolabı ve Çayırova’daki çamaşır makinesi fabrikasında yeni üretim hatlarına ayrıca kurulması planlanan yeni nesil Ar-Ge merkezine yatırım yapacak.