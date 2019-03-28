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Arçelik'e CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülü

Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı: - "Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştiriyoruz"

28 Mart 2019 Perşembe 15:22
Arçelik'e CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülü

İSTANBUL (AA) - Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) tarafından 2018 Türkiye İklim Liderliği Ödülü’ne layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, CDP iklim programında A- derecesinde değerlendirilerek CDP Türkiye 2018 İklim Lideri Ödülü’nü aldı.

Arçelik, CDP'nin değerlendirmesine göre, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla sektöründe en iyi performansı gösteren şirket oldu. Arçelik dışında bu dereceyi alan sadece 2 Türk şirketi bulunuyor.

Şirket adına ödülü CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe’nin elinden Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı aldı.

Arçelik 2012 yılından bu yana CDP iklim programına raporlama yapıyor. 3 kez CDP İklim Global A listesinde yer alan Arçelik, 2017 yılında CDP Su programında da en yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı Global A listesine girmeye hak kazanarak her iki listede de yer alan dünyadaki 25 şirketten biri ve tek Türk şirketi olmuştu.


- “258 bin ton karbon azaltımını doğrulattıktan sonra piyasaya sunacağız”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Arçelik’in küresel bir şirket olarak dünyanın geleceği için ürün ve üretimde kaynak verimliliğine odaklandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Özkadı, "Türkiye’de yürüttüğümüz Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yıllarında yüksek enerji verimli buzdolaplarımızın satışı ile sağlanan 258 bin ton karbondioksite azaltımının doğrulanmasının ardından bunu piyasaya sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özkadı, Arçelik’in enerji verimli ürünlere yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için global girişimlere destek veriyoruz. Gelişmekte olan pazarlarda STK’lar ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak ev cihazlarında enerji verimliliği standartlarının ve regülasyonlarının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü’nün (UN Environment) liderliğindeki United for Efficiency (Verimlilik İçin Birlik) projesinin ortağı olarak gelişmekte olan ülkelerde evlerde enerji verimli buzdolaplarına geçişe destek vermeye devam ediyoruz."


- "Erişilebilir ve Temiz Enerji" hedefi


Fatih Özkadı, şirketin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7'ncisi olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" için 2030’a kadar dünyada enerji verimliliğindeki artış hızını iki katına çıkarmak üzere faaliyetlerde bulunan SE4ALL (Herkes için Sürdürülebilir Enerji) girişimi ile 2017’de yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attığını da anımsattı.

Yeni anlaşmayla başta gelişmekte olan ülkelerin enerji verimli ürünlere geçiş sürecine verdikleri desteği artırmayı taahhüt ettiklerine işaret eden Özkadı, "Başta gelişmekte olan ülkelerde ilgili paydaşlarla iş birliği yaparak ürünlerde enerji verimliliğini iyileştirilmesi, enerji etiketi mevzuatlarını oluşturulması ve piyasa denetiminin sağlanması sürecine öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

CDP, şirketlerin iklim performansını değerlendirirken, iklim değişikliği, çevresel risk yönetimi ve karbon salımını azaltma çabalarını dikkate alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:22
  1. Arçelik
  2. CDP Türkiye İklim Liderliği
  3. Fatih Özkadı

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