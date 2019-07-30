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Arbedede kendi beylik tabancası ile yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli askeri personel tartıştığı kişilerle yaşadığı arbede sonrası beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:05
Arbedede kendi beylik tabancası ile yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli askeri personel tartıştığı kişilerle yaşadığı arbede sonrası beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.



Edinile bilgiye göre, Veliköy köyü Sahnalar mevkiinde emekli askeri personel N.A. isimli şahıs köy yolunda yaya olarak ilerlediği esnada çevrede bulunan bir köpeğin saldırısına uğraması üzerine kendisine ait olan beylik tabancası ile hayvanın saldırısından kurtulmak maksadıyla havaya ateş etti. Daha sonra havaya ateş eden emekli askeri personelin yanına S.Ö. ve C.K isimli şahıslar geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir nedenle aralarında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında emekli askeri personel N.A. isimli şahıs kendi beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı emekli asker Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan emekli askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:05
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