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"Arbane", Diyarbakırlı kadınların elinde canlanıyor

Binlerce yıldır özellikle Mezopotamya ve İran coğrafyasında kullanılan, kulaktan gönüllere unutulmaz bir seda bırakan müzik aleti arbane, Kayapınar Belediyesi'nce açılan kurs ile yaşatılıyor- Yaşları 12 ile 50 arasında değişen, öğrenci, ev kadını ve farklı meslek gruplarından bir araya gelerek aynı çatı altında buluşan 25 kadın, aldıkları eğitimle arbane kültürünü geleceğe taşıyacak- 45 yaşındaki Mensure Seyitoğlu:- "10 yıldır bu sevda içimdeydi. Arbanenin kadına daha çok yakıştığını düşündüğüm için kursa katıldım"- 12 yaşındaki Havin Güreli:- "Okul stresini gelip burada sosyalleşerek atıyorum. Arbane çalınca her şeyi unutuyorum"

24 Şubat 2019 Pazar 11:28
"Arbane", Diyarbakırlı kadınların elinde canlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Binlerce yıldır özellikle Mezopotamya ve İran coğrafyasında kullanılan, kulaktan gönüllere unutulmaz bir seda bırakan müzik aleti arbane, görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nce açılan kurs sayesinde yaşatılıyor.

Kimi zaman filmlerde kullanıldığı sahnelerde büyük beğeni toplayan kimi zaman da müzik gruplarının vazgeçilmezi haline gelen arbaneyi yaşatmak ve diri tutmak amacıyla Kayapınar Belediyesince, Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açılan kurs sürüyor.

Kursa çocuklar, genç kızlar ve kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaşları 12 ile 50 arasında değişen, öğrenci, ev kadını ve farklı meslek gruplarından bir araya gelerek aynı çatı altında buluşan 25 kadın, aldıkları eğitimle arbane kültürünü geleceğe taşıyacak.

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Cahide Kaplan (50), AA muhabirine, arbane çalmayı çok istediği için kursa katıldığını söyledi.

Eşinin ve çocuklarının kursa katılması için destek verdiğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Önceden çocuklarla uğraşıyordum ama şimdi çocuklar büyüdüğü için arbane kursuna katıldım. Burada çocuklarımız yaşındakiler dahi var. Onlarla konuşuyoruz arkadaş, abla, teyze ve kardeş gibi olduk. Uzun yıllardır çok istiyordum, çok şükür artık öğrendim."

- "İnsan her yaşta müzik aleti çalabilir"

Mensure Seyitoğlu (45) da kursa katılmadan önce arbane ile ilgili geniş bir araştırma yaptığını, arbanenin kadınların eline çok yakıştığını düşündüğünü anlatarak, kurs sayesinde yıllardır var olan arbane çalma hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bir yıldır kursa geldiğini belirten Seyitoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıldır kursa geliyorum. 10 yıldır bu sevda içimdeydi. Arbanenin kadına daha çok yakıştığını düşündüğüm için kursa katıldım. İnsan her yaşta müzik aleti çalabilir. Kursta, bana teyze, abla diyen var. Arkadaşlarım ve ailem bana 'helal olsun bu yaşta arbane çalmayı öğrendin' diyorlar. Ben de gurur duyuyorum kendimle. Kayapınar Belediyesi sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim."

Seyitoğlu, katkılarından dolayı Kayapınar Belediyesi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve kurs eğitmeni Sinan Akkuş'a teşekkür etti.

- "Arbane çalınca her şeyi unutuyorum"

7. sınıf öğrencisi Havin Güreli (12) ise farklı müzik türleriyle ilgilendiğini ancak arbaneye daha fazla ilgi duyduğunu anlattı.

"İlk geldiğimde ortamı çok beğendim. Okul stresini gelip burada sosyalleşerek atıyorum. Arbane çalınca her şeyi unutuyorum. Benden büyüklerin arbane çaldığını görünce daha çok hevesleniyorum. Arbane çalmayı hiçbir zaman bırakmayacağım." diyen Güreli, ileride düzenlenecek gösterilere katılmak istediğini aktardı.

Ferah Saçaklıdır (38) de 3 çocuğunu büyüttükten sonra böyle bir kursa katılma kararı verdiğini vurguladı.

Kurs ortamının çok güzel olduğunu belirten Saçaklıdır, "Evde kızımla birlikte arbane çalıyoruz, ona da öğretiyorum. İleriki zamanlarda kendimizi daha fazla geliştirdikten sonra etkinliklere katılmak isterim." dedi.



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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:28
  1. arbane
  2. Diyarbakır
  3. Kayapınar Belediyesi
  4. kurs
  5. vurmalı çalgı

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