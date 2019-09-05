Arazisinde temizlik yapanşahıs faciaya neden oluyordu Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde arazisindeki çalıları yakan şahıs orman yangınına neden oluyordu.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde arazisindeki çalıları yakan şahıs orman yangınına neden oluyordu.

İlçe Merkezine 12 kilometre mesafede bulunan Yeşilköy Mahallesi’nde arazi temizliği yapan Emin Ö., arazisinde yaptığı temizlik sonrası topladığı çalıları yaktı. Yanan çalılar rüzgarın etkisiyle otlar tutuştu. Tutuşan otlar da alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale ederek söndüremeyen arazi sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri yanan otlara müdahale ederek yakında bulunan orman alanına sıçramasını önledi. Olay yerine gelen İlçe kaymakamı Yavuz Güner, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinden yangın hakkında bilgi aldı. Yangın sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri civarda bulunan vatandaşlara anız yangınlarına ve arazi temizlik çalışmalarında ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen arazi sahibi Emin Ö. jandarma ekiplerince araziden çıkartılarak 112 Acil Servise ait ambulansa bindirildi. Öztürk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Yangında 25 dönüm arazinin zarar gördüğü belirlendi.

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