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Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu

Elazığ’dabir beldedeekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu

Elazığ’dabir beldedeekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı. 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangında belediye başkanının makam aracı da kül oldu.


Yangın, merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Doğankuş Köyündemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ekinlerin tutuşmasıyla büyüdü. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alandaçıkan yangın kuru otlar ile samanların bulunduğu boş araziye de sıçrayınca büyüdü. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi’nden 8, çevre belde ve kurumlardan ise 4 itfaiye aracı iletedbir amaçlı UMKE, 112, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplersevk edildi. Büyüyen yangına ilk başta traktör ve iş makineleriyle müdahale edilirken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de müdahil oldu. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alındı.


Yangına nedeniyle olay yerine gelen Mollakendi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan’ın arabası da alevler arasında kalarak kül oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm arazinin yandığı olayda, başkanın makam aracının yanı sıra 2’de römork ilebahçeler ve ağaçlar zara gördü.


Öte yandan olay yerinde hazır bulunan UMKE ve AFAD ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk yardımda bulundu.


Yangınla ilgili bilgi veren köy sakinlerinden Erol Avcı,yarım saat içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm köyü yangının sardığını samanlarve bahçelerinde zarar gördüğünü aktardı.


Olay yerine giden Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu bilgi alırken, herhangi bir can kaybının olmadığını aktarıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
  1. doğa

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