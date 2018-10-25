GÜRHAN GÜRSES

Bizler bu ülkenin arazi zencileriyiz. Yerinde durmayanıyız. Suskun kalmayanıyız. Alkış çalmayanıyız. El öpmeyeniyiz. Etek tutmayanıyız. İtirazımız var yanlışa… Kötü olana sesimiz var haykıracağımız…

Üstüne gidecek ayaklarımız var haksızlığın. Kimsenin keyfinin kâhyası değiliz. Kendi keyfimizin kâhyasıyız. Makamın huzurunda el pençe duranlardan değiliz. Bizler rahatsız edenlerdeniz. Bu yüzden hiçbir işimizi yapmazlar. Mesela atamazlar hak ettiğimiz yerlere. Bizi ayaklarına beklerler. Çok beklerler. Biz bu ülkenin samimi ve harbi evladıyız. Dava denen mevzunun asıl adamlarıyız. Bizler ev zencisi değiliz.

Öyle masa başında oturanlardan, koltuğa kurulanlardan değiliz. Kendi rahatı, havası için devlettin malını çarçur edenlerden hiç değiliz Allah’a şükür. Fakir fukaranın, garip gurebanın, tüyü bitmedik yetimin hakkının o mallarda olduğunun şuurunda olanlarız çok şükür. Önce can diyenlerden hiç değiliz.

Malcolm X ne diyordu hani: “İki tür zenci vardı: Bir ‘ev zencisi’ bir de ‘arazi zencisi’.