0553 313 94 23

Arazi yüzünden komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçtiğimiz yıl arazi yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:03
Arazi yüzünden komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçtiğimiz yıl arazi yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Pamukçu ile maktul Selahattin Pamukçu’nun yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yusuf Pamukçu, maktul Selahattin Pamukçu ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek, “Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım.” dedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuk sanık Yusuf Pamukçu’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Olayın geçmişi


Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyünde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Yusuf Pamukçu ile Selahattin Pamukçu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, tartışmada Yusuf Pamukçu, yanında bulunan tabancayla Selahattin Pamukçu’yu vurarak öldürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selami Altınok, Atatürk Üniversitesi’nde konferans verdi
    1. Selami Altınok, Atatürk..
    2. Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör..
    3. Bakan Selçuk ve Hisarcıklıoğlu..
    4. Cumhur İttifakı Akhisar’da esnafla..
    5. DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de seçim..
    6. TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    7. "Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile..
    8. Tartıştığı eniştesi ve yeğenini..
    9. THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda..
    10. Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi’nin..
    11. CHP’li Özgür Özel: “Türkiye’de beka..
    12. TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a..
    13. Huzur uygulaması sonrasında EGM’den..
    14. Kız meselesi yüzünden çıkan kavga..
    15. Polis okulu öğrencilerinden kanser..
    16. Biga’da Nakliyeciler ve Kamyon..
    17. Başkan Adayı Ulusoy engelli..
    18. Bahçeli: "KIlıçdaroğlu Atatürk’ün..
    19. Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon..
    20. AK Partili Yağcı’dan CHP’nin adayına..
    21. Hollanda halkı sandık başında
    22. Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    23. "278 yapıda hasar var, 22 kişi..
    24. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    25. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    26. Mısır'da anayasa değişikliği..
    27. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    28. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    29. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    30. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"