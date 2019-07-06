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Arazi toplulaştırma bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi’nde arazi toplulaştırma ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
Arazi toplulaştırma bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi’nde arazi toplulaştırma ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Eskişehir Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, Bilecik DSİ Şube Müdürü Melih Aşut, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.


İl Müdürü Necmettin Yoldaş birlikte üretimin faydalarını belirtirken, arazi toplulaştırmanın önemine değinerek üretimde kazancı artırmanın en önemli yollarından birinin girdi miktarını azaltmak olduğunu söyledi.


Eskişehir Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Halil Sezer Birdane ise, arazi toplulaştırmanın nasıl yapıldığı, nelere dikkat edildiği ve aşamaları hakkında bilgilendirme sunusu yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
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